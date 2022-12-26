الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

برومو فيلم نبيل الجميل لمحمد هنيدي يحقق 5 ملايين مشاهدة

فيلم نبيل الجميل
فيلم نبيل الجميل

حقق برومو الفيلم السينمائي الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل» للنجم محمد هنيدي 5 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل أيام من انطلاق عرضه في دور السينما بمصر ضمن منافسات سباق موسم رأس السنة السينمائي. 

ويراهن النجم محمد هنيدي على اكتساح إيرادات موسم رأس السنة بالفيلم الذي ينتمي للأعمال الكوميدية البحتة التي اشتهر بها هنيدي على مدار مشواره الفني. 

وتطرح الشركة المنتجة لفيلم نبيل الجميل الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر بعد غد الأربعاء الموافق 28 ديسمبر الجاري. 

ويعد فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل للنجم محمد هنيدي أولى الأفلام التي يتم طرحها ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي الذي يتضمن أكثر من 7 أفلام سينمائية جديدة يتم طرحها خلال شهر يناير المقبل ومنها اخي فوق الشجرة لرامز جلال وشلبي لكريم محمود عبد العزيز وجروب الماميز لروبي والمطاريد لأحمد حاتم واتنين للإيجار لبيومي فؤاد ومحمد ثروت. 

قصة فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل 

"نبيل الجميل"، وهو فيلم كوميدي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد «هنيدي» خلاله دور طبيب تجميل ويقع في بعض المشاكل الكوميدية، وتجسد دور شقيقته الفنانة رحمة أحمد التي تظهر بدور مساعدته ضمن الأحداث، حيث يمتلك دكتور نبيل أخصائي التجميل (محمد هنيدي) عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين (نور اللبنانية) العديد من المفارقات الكوميدية.

أبطال فيلم نبيل الجميل 

"نبيل الجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، ونور اللبنانية، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومحمود حافظ، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد فؤاد سليم، وضياء الميرغني، ومحمد الصاوي، ومادلين طبر، وشيما الشريف.

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