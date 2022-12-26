الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مخزن متهم بحجب السلع وبحوزته أطنان من الأرز والدقيق بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

ألقى ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية، بحوزته أطنان من الأرز والدقيق حجبها عن البيع لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، من خلال بيعها بالسوق السوداء، مما يتسبب في الإضرار بالاقتصاد المصري، وتم التحفظ على المضبوطات، وتبين أن المخزن دون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط تاجر في حيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية داخل مخزن غير مرخص، وحجبها عن البيع، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم استهداف المخزن وضبط الشخص القائم على إدارته، وضبط بحوزته أطنان من الدقيق والأرز، جمعها المتهم وخزنها وحجبها عن البيع، لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال بيعها بأسعار السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مدير مخزن جب السلع الدقيق الأرز مباحث التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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