الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على تشكيل عصابي بحوزته كيلو هيروين وحشيش قبل ترويجها بقليوب

هيروين
هيروين

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، 3 عاطلين لأحدهما معلومات جنائية، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، و3 أسلحة نارية وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بتكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 3  عاطلين، ومقيمين دائرة المركز، وبحوزتهما حوالي كيلو جرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، و3 أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية تشكيلا عصابيا المواد المخدرة أسلحة نارية وذخائر مركز شرطة قليوب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

ضبط 5338 عبوة سلع غذائية فاسدة في المحلة الكبرى

كوريا الجنوبية تعفو عن رئيسها السابق المدان فى تهم فساد

«البترول» تطرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز والزيت فى 12 منطقة بالمتوسط والدلتا

وكيل «تعليم مطروح» يتابع مسار اختبار القوة الرياضية بمجمع باحثة البادية

برلمانية: الإفراجات الجمركية عن السلع تسهم فى مواجهة الأزمة الاقتصادية

ترامب: لم أطلب من إيفانكا وزوجها أن يكونا جزءا من حملتي الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (14)

أحمد البنا

أنا مش طالع تانى يا سيدى

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قادة المعارضة الإسرائيلية يتعهدون بالعمل ضد حكومة نتنياهو

فلسطين: الأسرى فى سجون الاحتلال يعانون بشكل مضاعف جراء البرد القارس

الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد جرائم المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة