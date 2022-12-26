الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الخدمة الوطنية»: قريبا افتتاح 6 مصانع للأسمدة الآزوتية بالعين السخنة

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب وليد أبو المجد،

أعلن اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، افتتاح 6 مصانع للأسمدة الآزوتية بالعين السخنة قريبا.

وكشف خلال كلمته بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة، عن البدء الفعلي لإنشاء مصنع للكلور والصودا الكاوية بأبو رواش.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" فى محافظة الجيزة.

ويساهم مجمع الصناعات الكيميائية المتوسطة بأبو رواش، فى تغطية احتياجات السوق المحلى من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية كذلك الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع العديد من الشركات المدنية.

جهاز مشروعات الخدمه الوطنية افتتاح 6 مصانع أسمدة الغازوتية العين السخنة السيسي

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