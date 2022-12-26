مجلس الوزراء: الإفراج عن بضائع بقيمة 6 مليارات دولار قريبًا

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة أصبحت في وضع أفضل بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يمكنها من اتخاذ قرارات مهمة فيما يخص قضية السلع والبضائع الموجودة بالجمارك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال 23 يوم، ليصل إجمالي السلع إلى 9.5 مليار دولار بدلًا من 14.5 مليار دولار، منها 3.4 مليار دولار سلع المقرر تصديرها للخارج، وبالتالي لا تشكل أي عبء على الدولة، متوقعًا الانتهاء خلال الفترة القادمة من المبلغ المتبقي وهو 6 مليارات دولار.

وأكد على توفير 300 مليون دولار في يومين من خلال بنكين فقط، كما تم توفير 600 مليون دولار من 11 بنكًا بالسوق، مما يدل على أن الدولة في وضع أفضل بكثير، مشيرًا إلى خسارة المضاربين على الدولار، ومتوقعًا في الوقت ذاته أن تشهد الفترة المقبلة خسائر أكبر لهم.

وأضاف أن الفترة القادمة - ووفقًا للجدول الزمني - سيتم الإفراج عن البضائع في الجمارك، مشيرًا إلى أن الأسعار تأثرت خلال الفترة الماضية بسعر الصرف ونقص الدولار وتم التعامل معهما، هذا إلى جانب سعر السلعة عالميًا.

وأكد على أن الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي تعمل على الإفراج عن البضائع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مواجهة التضخم بشكل سريع، وتوفير ما يلزم لاستمرار عمل المصانع من المواد الخام.

وأضاف أن المصانع لن تشهد ارتباك فى سلاسل التوريد، والحكومة تهدف إلى عمل المصانع بكامل طاقتها، مضيفًا أن الحكومة أطلعت القطاع الخاص على خططها لتوفير مستلزمات الصناعة، وبالتالي يمكن للقطاع الخاص التخطيط للمستقبل بشكل يساهم في عمل المصانع بكامل طاقتها.