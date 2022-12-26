الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار النحاس في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

النحاس
النحاس

شهدت أسعار النحاس استقرارًا في الأسواق، اليوم الإثنين، في التعاملات الصباحية، حيث سجلت نفس أسعار أمس الأحد ويعتبر خام النحاس من الخامات الهامة التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي من أهمها صناعة الذهب.

وجاءت أسعار النحاس اليوم الأإثنين 26 ديسمبر كالتالي:

–  تراوح سعر كيلو النحاس الجديد من 140 إلى 189 جنيهًا.

– وسجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

–  تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.

– وسجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

–  وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

– وسجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

وأوضح أنه تم التصدير إلى 37 دولة، حيث استحوذت 10 دول على 97,9% من إجمالي صادرات النحاس المصري ومصنوعاته، تصدرتها المملكة العربية السعودية بقيمة 118,347 مليون دولار مقابل 1,763 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 6614%.

واحتلت المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستوردة للنحاس ومصنوعاته من مصر، بقيمة 23,994 مليون دولار مقابل 24,084 مليون دولار، تليها لبنان في المركز الثالث بقيمة 21,253 مليون دولار مقابل 17,253 مليون دولار بنسبة ارتفاع 23%.

وأوضح التقرير، ارتفاع قيمة صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، لتسجل 218 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 148 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بنسبة 47%.

أسعار النحاس استقرار ا في الأسواق اليوم الاثنين سجلت نفس أسعار التعاملات الصباحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

جثة فى شنطة العربية..3 متهمين يقتلون سائق سيارة بالطريق الإقليمى

بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح مصنعى إنتاج الغازات ومحطة توليد الطاقة الثلاثية

«حدث ليلا»| كشف غموض العثور على جثة شاب داخل شنطة سيارة.. والقبض على دجال

تراجع طفيف في أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 26 ديسمبر

32 قتيلا وعشرات الآلاف من الأمريكيين بلا كهرباء في عيد الميلاد بسبب العاصفة

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا