الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار جزئي في منزل جنوب المنيا دون وقوع ضحايا أو مصابين

انهيار جزئي
انهيار جزئي

شهد حي جنوب مدينة المنيا انهيار جزء من منزل قديم مبني بالطوب اللبن دون وقوع ضحايا أو مصابين.

وأخلت قوات الحماية المدنية المنزل من السكان، وفرض كردون حول المنزل حفاظا على حياة المارة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بإنهيار جزء من منزل ملك ورثة فوزي مسعود، بشارع شادي أمام مدرسة عمر مكرم الإبتدائية بحي جنوب مدينة المنيا، دون مصابين.
 وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، والفحص تبين أن المنزل قديم مكون من 3 طوابق علي مساحة 110 متر مربع، ومقام بالطوب اللبن، وأنهار الجزء الأمامي، وتم إخلائه من جميع السكان، وفصل المرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي وعمل كردون أمني حفاظا علي حياة المارة. 
 وانتقل فريق من الإدارة الهندسية والتنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا للفحص حيث أفادت المعاينة الأولية أن المنزل لايشكل خطورة علي المنازل المجاورة، وتم تكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة وإعداد تقرير تفصيلي بحالة المنازل المجاورة، لاتخاذ اللازم.

حي جنوب المنيا انهيار جزء من منزل منزل قديم مبني بالطوب اللبن دون وقوع ضحايا أو مصابين اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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