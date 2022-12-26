الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«سنقضى على الأزمة».. متحدث «الوزراء» يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن ارتفاع الأسعار

السفير نادر سعد المتحدث
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء

حرص السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على توجيه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن غلاء الأسعار، مؤكدًا أن الدولة سنقضي على أزمة ارتفاع أسعار البيض والدجاج بعد الإفراج عن كل الأعلاف في الموانئ.

وأضاف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "النهار": “زيادة العرض من السلع الغذائية يمنع ارتفاع أسعارها”.

واكمل: "تم الإفراج عن أعلاف بقيمة 900 مليون دولار من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية فى الولايات المتحدة

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

السودان.. 12 قتيلا جراء العنف القبلى فى جنوب دارفور

السفارة الأمريكية بباكستان تحذر موظفيها من «هجوم محتمل»

«ذا ناشونال»: قرار تحصيل تذاكر القطارات بالدولار للأجانب يخفف العبء على المركزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة