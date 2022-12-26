«سنقضى على الأزمة».. متحدث «الوزراء» يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن ارتفاع الأسعار

حرص السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على توجيه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن غلاء الأسعار، مؤكدًا أن الدولة سنقضي على أزمة ارتفاع أسعار البيض والدجاج بعد الإفراج عن كل الأعلاف في الموانئ.

وأضاف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، تقديم الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية "النهار": “زيادة العرض من السلع الغذائية يمنع ارتفاع أسعارها”.

واكمل: "تم الإفراج عن أعلاف بقيمة 900 مليون دولار من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر".