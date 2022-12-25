المطربة حنان: دخولي المعهد والغناء جاءت صدفة

كشفت المطربة حنان، العديد من تفاصيل حياتها الشخصية وقصة دخولها لعالم الغناء، مؤكدة أن كل شيء في حياتها جاء من خلال الصدفة.

دخلت معهد الموسيقى بالصدفة

وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "دخلت المعهد صدفة وسمعتني الدكتورة رتيبة الحفني واختارتني لفرقة أم كلثوم وكنت أصغر صوليست فيها واختارني الموسيقار عمار الشريعي لفرقته بالصدفة وتزوجت وخلفت بالصدفة".

وأضافت: "والدتي صوتها جميل ووالدي والعائلة كلها ولما بنغني مع بعض تحس أن كورال بيغني"، مشيرة إلى أنها غنت مر واحدة كورال في فرقة أم كلثوم، وقدمت أغنية “يا أعز من عيني”، للفنانة ليلى مراد، وبعدها تركت الفرقة لتعارضها مع أوقات فرقة الموسيقار عمار الشريعي.