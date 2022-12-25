الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المطربة حنان: دخولي المعهد والغناء جاءت صدفة

المطربة حنان
المطربة حنان

كشفت المطربة حنان، العديد من تفاصيل حياتها الشخصية وقصة دخولها لعالم الغناء، مؤكدة أن كل شيء في حياتها جاء من خلال الصدفة.

دخلت معهد الموسيقى بالصدفة

وقالت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "دخلت المعهد صدفة وسمعتني الدكتورة رتيبة الحفني واختارتني لفرقة أم كلثوم وكنت أصغر صوليست فيها واختارني الموسيقار عمار الشريعي لفرقته بالصدفة وتزوجت وخلفت بالصدفة". 

وأضافت: "والدتي صوتها جميل ووالدي والعائلة كلها ولما بنغني مع بعض تحس أن كورال بيغني"، مشيرة إلى أنها غنت مر واحدة كورال في فرقة أم كلثوم، وقدمت أغنية “يا أعز من عيني”، للفنانة ليلى مراد، وبعدها تركت الفرقة لتعارضها مع أوقات فرقة الموسيقار عمار الشريعي. 

المطربة حنان الغناء معهد الموسيقى الصدفة الموسيقار عمار الشريعي

مواد متعلقة

حفل لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية.. اليوم

«الإنشاد الدينى» تقدم الابتهالات والمدائح النبوية على معهد الموسيقى العربية.. الجمعة

غدًا.. ريستال عود للموسيقار هشام عصام على مسرح معهد الموسيقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

العريش تسترد أمنها كاملًا.. نواب ومشايخ شمال سيناء: فتح شوارع المدينة تأكيد للانتصار على الإرهاب

شاب يلقي بطفل للكلاب الضالة بالفيوم

نماذج الوزارة للصف الخامس الابتدائي 2023.. رابط الأسئلة الاسترشادية

«برّه الصندوق».. خبراء يقدمون حلولًا لأزمة الأعلاف: العودة للبدائل الطبيعية وإعادة تدوير مخلفات الزراعة وورد النيل وعدس الماء

منظمات إغاثية تعلق عملها في أفغانستان بعد قرار منع النساء من التعليم

الأرز متوفر بالسعر الرسمي.. اعرف قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة