الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يمكن للوالدين مساعدة المراهقين من التخلص من صورة الجسم السلبية؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

صورة أجسادنا هي الطريقة التي ندرك بها ونشعر بها تجاه الطريقة التي ننظر بها، فلدينا جميعًا جوانب من أنفسنا لا نحبها ونرغب في تغييرها، وقد يتعلق الأمر بشكل جسمنا وميزاته وحجمه ووزنه.

 

أكد الأطباء بموقع « timesofindia» أنه إذا لم نفرط في التركيز على الأشياء التي لا نحبها في مظهرنا وتقبلناها كما هي، فمن المحتمل أن تكون لدينا صورة ذاتية أكثر إيجابية عن أنفسنا، حيث تؤدي الصورة الإيجابية للذات إلى اختيارات الحياة الصحية والأفكار والسلوكيات الإيجابية.

 

يتعرض بعض المراهقين للعار الجسدي في المدرسة أو من قبل أسرهم، وهذا يمكن أن يغير علاقتهم بجسدهم، فغالبًا ما يتأثر المراهقون بأصدقائهم وأفراد أسرهم ويميلون إلى تبني وجهات نظرهم بشأن صورة الجسم المقبولة، في ما يلي بعض الأشياء التي يمكن للوالدين القيام بها لمساعدة المراهقين الذين قد يعانون من صورة الجسم السلبية.

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شجع التواصل المفتوح الصادق:

يشعر المراهقون في بعض الأحيان، أن والديهم لا يفهمونهم، فهناك دائمًا شعور بوجود فجوة بين الأجيال، حيث يسارع المراهقون إلى الدخول في صدفة ويحدون من محادثاتهم مع الوالدين إذا شعروا بأن والديهم لا يسمعهم أحد أو لا يحترمهم أو يسيء فهمهم، فمن المهم أن يتخذ الآباء موقفًا محايدًا وأن يمنحوا المراهقين مساحة للتنفيس ومشاركة وجهات نظرهم. 

 

توقف عن إظهار مخاوفك على طفلك:

الأشخاص النحيفون هم أكثر جاذبية من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فمن الضروري أن تتلقى مجاملات على مظهر المرء ليشعر بالاكتمال، وقد تكون جميعها أشياء قد توليها أهمية ولكن ليس من الصحي أو المهم أن يشارك ابنك المراهق نفس وجهات النظر مثلك في هذا الشأن.

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تحدث عن أهمية الصحة والتمارين الرياضية:

يمتلك المراهقون هذه الأيام العديد من أدوات التشتيت مثل هواتفهم الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي والألعاب لإبقائهم منشغلين ومشتتين عن ممارسة الرياضة، فمن المهم تشجيع المراهقين على الحفاظ على ممارسة روتينية، حيث يجب تشجعيهم على ممارسة رياضة جديدة والاستمرار في رياضة مألوفة لديهم.

 

شجع الطعام الصحي على إتباع نظام غذائي صارم:

يجب أن يكون الهدف واضحًا، اسأل المراهقين عما إذا كان هدفهم هو اتباع نظام غذائي لتحسين صحتهم أو ارتداء ملابس معينة، حيث يجب دائمًا تشجيع الاختيار الصحي للطعام على إتباع نظام غذائي تجريبي. 

السلوكيات الإيجابية المراهقون زيادة الوزن timesofindia أهمية الصحة والتمارين الرياضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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