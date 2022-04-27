المراهقون يشكلون نسبة أكبر من حالات الانتحار فى أكثر من ربع الولايات الأمريكية

شكّل المراهقون نسبة أكبر من حالات الانتحار في أكثر من ربع الولايات الأمريكية في عام 2020، حسبما أفادت شبكة ((يو إس نيوز آند وورلد ريبورت)) نقلا عن دراسة جديدة.

فحص الباحثون بيانات الانتحار في 14 ولاية بالولايات المتحدة في الفترة من 2015 إلى 2020، ووجدوا أن نسبة حالات الانتحار الإجمالية التي حدثت بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 19 عاما زادت بنسبة 10 في المائة في عام 2020 مقارنة بمتوسط النسبة خلال فترة ما قبل الجائحة الممتدة من عام 2015 حتى عام 2019، هكذا ذكر المنفذ الإخباري استنادا إلى الدراسة المنشورة في ((JAMA Pediatrics))، وهي مجلة طبية يراجعها الأقران.

وأضاف التقرير أنه في جميع أنحاء الولايات الـ14، شكّلت حالات انتحار المراهقين 6.5 في المائة من جميع حالات الانتحار في عام 2020، مقارنة بـ5.9 في المائة في الفترة الممتدة من عام 2015 حتى عام 2019. وبشكل عام، على الرغم من أن الباحثين لم يصفوها بأنها زيادة ذات دلالة إحصائية، إلا أن العدد الإجمالي لحالات انتحار المراهقين في جميع أنحاء الولايات ارتفع بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 903 وفيات في عام 2020، مقارنة بمتوسط بلغ 836 في الفترة من عام 2015 إلى عام 2019.

و قال التقرير إنه على الرغم من أن الدراسة لم تشمل سوى بعض الولايات الأمريكية، إلا أن بياناتها تمثل ما يقرب من ثلث المراهقين في البلاد و32 في المائة من جميع سكان الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الدراسة قدمت أحدث دليل على وجود أزمة صحة عقلية متزايدة بين شباب البلاد، والتي يقول الخبراء إنها كانت تتصاعد قبل كوفيد-19 ولكن تسارعت بسبب الجائحة.