الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد في الإسكندرية

الكنيسة الأسقفية
الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد في الإسكندرية

احتفلت الكنيسة الانجليكانية الأسقفية بالإسكندرية، مساء اليوم، بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق 25 ديسمبر العيد الغربي، في كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية وسط المدينة، بحضور الدكتور سامى فوزى شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، كما حضر عدد من الشخصيات الإسكندرية لتقديم التهنئة، على رأسهم الشيخ ابراهيم الجمل مدير وعظ الأزهر بالإسكندرية، والنائب محب شفيق عضو مجلس النواب والدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب التنشيط السياحي بالإسكندرية، وعدد من المشايخ والقساوسة.

IMG-20221225-WA0082

وشهدت الكنيسة إقبالا كبيرا للصلاة والاحتفال بعيد الميلاد بالترانيم من الكورال الخاص بالكنيسة، وتزينت بشجرة الكريسماس ومزود ميلاد المسيح.

IMG-20221225-WA0081

وأعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بميلاد المسيح قائلًا: "الله يعطينا فرص يومية للقائه فيجب أن نغتنمها ففى العيد فرصة كبيرة لنتقابل معه".

IMG-20221225-WA0080
الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية الإسكندرية كاتدرائية القديس مرقس ميلاد المسيح عيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

بالزيادة الجديدة.. جدول صرف مرتبات شهر يناير 2023 للقطاع العام

مجلس الشيوخ ينعى اللواء مصطفى كامل

«المهندسين»: رفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة قسم أدبي بجداول النقابة

بسبب الديون.. شاب ينهى حياته بقرية الإعلام بالفيوم

«دعم ورعاية».. برلمانيون: توجيه الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة يحقق الترابط ويحفظ حقوق الأبناء

«موعدنا 28 ديسمبر».. الحكومة تتوعد التجار المخالفين لإعلان التسعيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

صور

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية