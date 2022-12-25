الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد في الإسكندرية

احتفلت الكنيسة الانجليكانية الأسقفية بالإسكندرية، مساء اليوم، بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق 25 ديسمبر العيد الغربي، في كاتدرائية القديس مرقس بالمنشية وسط المدينة، بحضور الدكتور سامى فوزى شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، كما حضر عدد من الشخصيات الإسكندرية لتقديم التهنئة، على رأسهم الشيخ ابراهيم الجمل مدير وعظ الأزهر بالإسكندرية، والنائب محب شفيق عضو مجلس النواب والدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب التنشيط السياحي بالإسكندرية، وعدد من المشايخ والقساوسة.

وشهدت الكنيسة إقبالا كبيرا للصلاة والاحتفال بعيد الميلاد بالترانيم من الكورال الخاص بالكنيسة، وتزينت بشجرة الكريسماس ومزود ميلاد المسيح.

وأعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بميلاد المسيح قائلًا: "الله يعطينا فرص يومية للقائه فيجب أن نغتنمها ففى العيد فرصة كبيرة لنتقابل معه".