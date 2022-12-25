الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منظمة إغاثية: ارتفاع قتلى الاشتباكات القبلية في دارفور إلى 12

دارفور
دارفور

قُتل ما يقرب من 12 شخصًا وأصيب نحو 20 آخرين في اشتباكات بين جماعات عربية وغير عربية في منطقة دارفور المضطربة بالسودان، حسبما نقلت وكالة اسوشتيد برس الأمريكية عن منظمة إغاثية. 

وكان طبيب بمستشفى نيالا أمس السبت أوضح أن عدد الجثث التي وصلت إلى المستشفى بلغ 11 جثة، مضيفا أن 20 شخصا على الأقل عولجوا من إصابات بأعيرة نارية. 

وقال شهود إن الاشتباكات بدأت يوم الأربعاء بين رعاة عرب وأقلية الداجو وجماعات أخرى غير عربية على بعد نحو 20 كيلومترا من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، ولم يتضح على الفور سبب اندلاع القتال.

 

 

دارفور السودان منطقة اشتباكات مقتل

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