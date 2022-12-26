أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022

زيادة في أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية، وذلك بفعل اضطراب أسعار العملة الأجنبية في البنوك المصرية، حيث تعد صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية في الأسواق المصرية، وتصل الطاقة الإنتاجية المستخدمة للمصانع 30% نتيجة الركود وزيادة المخزون.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 26 ديسمبر

تتباين أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 في الأسواق المصرية للمستهلكين؛ وذلك بسبب عدم استقرار العملات الأجنبية، حيث يقدم «الدستور» للقراء الأسعار وفقًا للتحديثات الأخيرة:

سعر الحديد اليوم الإثنين

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 25700 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 25550 جنيهًا.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 25550 جنيهًا.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 25550 جنيهًا.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 25650 جنيهًا.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 25550 جنيهًا.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 26100 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال 26050 جنيهًا.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 26050 جنيهًا.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان 25650 جنيهًا.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 24700 جنيه.

سعر طن الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1720 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1690 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1700 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم 1660 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1660 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1710 جنيهات.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1660 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1770 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلة 1560 جنيهًا.

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