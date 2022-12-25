سعر الذهب اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

شغل بال الالآف من المواطنين معرفة سعر الذهب اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية، عبر جوجل مع اقتراب العام الجديد من قبل الشباب ومحبين الذهب، بعدما سجل سعر الذهب عيار 24 بمصر مبلغ 1914 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في مصر بدون مصنعية

أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر (شراء)



وصل سعر الذهب عيار 24 عند مبلغ 1914 جنيهًا.

سجل سعر عيار الذهب 21 ببداية التعاملات نحو قيمة 1675 جنيهًا.

وتداولت جميع أسعار عيار الذهب 18 عند مبلغ 1435 جنيهًا.

ووصلت أسعار عيار الذهب 14 نحو مبلغ 1116 جنيهًا.

سبائك الذهب اليوم

تقدم عدد من البنوك الخدمات لتداول واستثمار السبائك الذهبية بكل دول العالم، وتتنوع تصنيفات السبائك الذهب ما بين سبائك من يتعامل عليها وتكون على أساس الوزن أو أساس الشكل أو العيار.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد

سجلت أسعار سبيكة الذهب اليوم وزن 2.5 جرام بمبلغ 4785 جنيها.

بلغت أسعار سبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرامات نحو قيمة 9570 جنيها.

ووصلت اليوم الأحد أسعار سبيكة الذهب الأونصة حوالي (31.1) جرام بنحو مبلغ 59525 جنيها.

وهذه الأسعار تكون هي قيمة الذهب الخام بالسبيكة، وستصل درجة نقائه إلى حوالي 99.9٪، وذلك دون مصنعية أو بدون وجود قيمة مضافة أو دمغة.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر (بيع)



بلغت اليوم الأحد أسعار عيار الذهب 24 نحو 1885 جنيها.

تداولت اليوم الأحد أسعار عيار الذهب 21 نحو مبلغ 1650 جنيها.

سجلت اليوم الأحد أسعار عيار الذهب 18 بـقيمة 1414 جنيهًا.

وصلت اليوم الاحد أسعار عيار الذهب 14 إلى مبلغ 1100 جنيه.

بينما كشف نادي نجيب، وهو عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، عن تفاصيل هامة بشأن آخر أسعار لـ الذهب، وأكد أن معدن الذهب اليوم سيشهد هبوط جديد.

وتابع عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بكفي القاهرة، بتصريحات تليفزيونية، أن معدن الذهب اليوم سجل مبلغ 1670 جنيها لـ عيار 21، وهذا أن هناك هبوط بمبلغ 40 جنيها، مقارنة بأمس وبأول أمس.

ولفت إلى أن يكون الذهب فى الفترة الأخيرة في مصر يشهد انخفاضات، ولكن يكون السعر العالمى يرتفع، موضحا أن سعر الذهب في كل يوم بسعر.