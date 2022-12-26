الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الدواجن والكتاكيت وكرتونة البيض فى مصر اليوم الإثنين 26-12-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تواصل أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 26-12-2022، الارتفاع، حيث سجل الكيلو من الطيور في الأسواق المحلية نحو 5 جنيهات، وذلك بسبب الإقبال على الشراء عقب زيادة أسعار اللحوم الحمراء بسبب قلة المعروض بسبب ندرة الأعلاف الحيوانية بفعل الاضطرابات في أسعار صرف العملات المالية في البنوك المصرية وشركات الصرافة.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الاثنين 26-12-2022

ونفذت الحكومة استراتيجية جديدة لدفع صناعة الثروة الداجنة في مصر، أبرز محاورها إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى زيادة عملية التفريخ والزراعات التكاملية والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الإثنين 26-12-2022

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 43 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 45 جنيها.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 52 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 58 جنيها.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع نحو 36 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 40 جنيها.

سجل كيلو البط في المزارع نحو 54 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 65 جنيها.

سجل كيلو الفراخ الرومي في المزارع نحو 65 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 75 جنيها.

سجل كيلو الفراخ الحمراء في المزارع نحو 52 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 56 جنيها.

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أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سعر الكتاكيت البيضاء عمر يوم تتراوح أسعارها من 2.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الكتاكيت البلدي عمر يوم سعرها 4 جنيهات.

سعر الكتاكيت الساسو عمر يوم تتراوح أسعارها من 3.75 إلى 4 جنيهات.

سعر الكتاكيت الهجين عمر يوم سعرها 4 جنيهات.

سعر الكتاكيت الفيومي عمر يوم سعرها 5 جنيهات.

سعر الكتاكيت من البط مولر عمر يوم سعرها 14 جنيهات.

سعر الكتاكيت من البط المسكوفي عمر يوم سعرها 13 جنيهات.

سعر الكتاكيت من البط بيور عمر يوم سعرها 11 جنيهات.

سعر السمان الصغير عمر 14 يوما سعرها 3.75 جنيهات.

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أسعار البيض اليوم في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 84 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين 89 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة نحو 81 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين 86 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة نحو 80.75 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين 86 جنيها.

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