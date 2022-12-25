الأحد 25 ديسمبر 2022
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مصر

التموين: الإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية الأربعاء

عبد المنعم خليل
عبد المنعم خليل

أكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه سيتم الإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية الأربعاء المقبل، والمتضمنة نحو 15 سلعة منها (السكر، دواجن، لحوم، دقيق زيوت صلصة، مكرونة، مسلي، فول، عدس).

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين خلال تصريحات اليوم، أن أي سلعة ممكن تدخل أو تخرج من هذه القائمة، حسب معطيات السوق والعرض والطلب والسعر وهي غير محددة.

وشدد خليل على أنه لا يوجد تسعيرة جبرية في الأسواق، ولكن يوجد سياسة العرض والطلب، وهي المتحكمة في الأسعار، لافتًا إلى أنه يحق لرئيس الوزراء وضع تسعيرة استثنائية للسلعة حال المرور بظروف استثنائية، وذلك لمدة 3 شهور، وتجدد هذه المدة حسب الظروف.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هذا الإجراء يأتي على غرار ما حدث في سلعة الأرز، فهي السلعة الوحيدة التي يتم تسعيرها طبقًا لقرار رئيس الوزراء، بسعر 12 جنيهًا للكيلو السائب، و15 جنيهًا للكيلو المعبأ، بينما تم تحديد سعر الأرز المعبأ الفاخر بسعر 18 جنيهًا للكيلو.

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