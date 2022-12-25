الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة : تجديد الثقة فى اعتماد معامل المعمل المرجعى للرقابة على الأنتاج الداجنى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستمرار في رفع كفاءة المعامل وتطويرها وتعظيم الاستفادة منها والاستغلال الأمثل لأصولها وتفعيل دورها المجتمعي في المحافظات المختلفة والدعم وإشراف الدكتور  محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. 

وذلك استمراراً ودعماً لسياسة التطوير والتحديث للمعامل الفرعية لتكون منارة علمية بحثية تطبيقية تم بحمد الله تجديد الثقة واعتماد معامل المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بمعملي محافظة الفيوم وجمصة بمحافظة الدقهلية من المجلس الوطنى للاعتماد (الأيجاك).

 وأشاد فريق الأيجاك بالمعامل المؤهلة والأمكانيات المتاحة والباحثين المؤهلين لتنفيذ المهام المنوطة بهم على أكمل وجه من خلال منظومة الأعتماد المستمرة لمعامل معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمحافظات والتي ينتهجها المعهد لدعم ثقة العملاء بالمعامل وتقديم أفضل الخدمات الفنية والتقنية ومجابهة المستجدات الدولية انطلاقاً من ريادة مصر في هذا المجال وصولًا لتقليل الفجوة الغذائية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصرى وحفاظاً على صحته وغذائه وتحقيق الآمن الغذائي.

وأفاد الدكتور ممتاز شاهين مدير المعهد بأن معامل المعهد المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بالمحافظات منارة علمية بحثية تطبيقية خدمية تخدم قطاع صناعة الدواجن في مصر والشرق الأوسط والمعمل على استعداد تام لدعم وتحسين وتطوير قطاع صناعة الدواجن ودعم القطاع الخاص وصغار المربين، والقرى الأكثر احتياجًا تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأضاف  بأن جميع إمكانيات المعهد وفروعه مسخرة للمنظومة البحثية التطبيقية لدعم الاقتصاد القومي والمشاركة المجتمعية ودعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الإنمائية انطلاقاً من رؤية مصر 2030.
ويأتى حرص إدارة معهد بحوث الصحة الحيوانية على اعتماد معامله الفرعية  بربوع مصر وخاصة  محافظات الصعيد لزيادة الثقة والاعتراف الدولي في القدرات المعملية لمعامل المعهد والتي تحاكي المعامل المرجعية الدولية.

الزراعة تجديد الثقة اعتماد معامل المعمل المرجعي الانتاج

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