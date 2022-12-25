الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة، منها السفينة (ANNAS) والتي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م، وعرضها 32 م/ القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ66 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16229 طن تشمل:  7660 طن يوريا و3244 طن رمل و2300 طن صويا و800 طن علف بنجر و2225 طن بضائع متنوعة.


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21312 طن تشمل: 2422 طن خشب زان و3749 طن أبلاكاش و6234 طن خردة و 607 طن مواسير و8300 طن كسب فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 600 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 190 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2293 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 76649 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87061 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3864 شاحنة، حيث تابع اللواء بحري رئيس هيئة ميناء دمياط حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة على أرصفة ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية حيث تداولت أرصفة ميناء دمياط قرابة 23 سفينة مختلفة في دمياط.

دمياط ميناء دمياط ميناء حاويات محافظة دمياط

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