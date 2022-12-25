مصرع عامل سقط من سقالة خشبية فى الخانكة

لقي عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بسبب اختلال توازنه أثناء عمله بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية، باستقبال شخص مصاب بنزيف بالبطن والصدر ادعاء سقوط من علو بمنطقة القلج.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أ م س"، 52 سنة، عامل بناء، بنزيف بالبطن والصدر، بسبب سقوطه من أعلي سقالة خشبية أثناء عمله، واختل توازنه وسقط أرضا، بمنطقة القلج دائرة المركز، وجرى نقل المصاب لمستشفى المطرية لتقديم العلاج، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.



وبسؤال نجل المتوفي، أكد ما جاء بتحريات رجال المباحث، حيث إن والده يعمل عامل بناء، ويقوم هو بمساعدته، وأثناء عمله بأحد العقارات اختل توازنه وهو أعلي السقالة الخشبية وسقط أرضا وحدثت إصابته التي توفي على إثرها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.