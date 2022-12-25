الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل سقط من سقالة خشبية فى الخانكة

جثة
جثة

لقي عامل بناء مصرعه إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بسبب اختلال توازنه أثناء عمله بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية، باستقبال شخص مصاب بنزيف بالبطن والصدر ادعاء سقوط من علو بمنطقة القلج.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أ م س"، 52 سنة، عامل بناء، بنزيف بالبطن والصدر، بسبب سقوطه من أعلي سقالة خشبية أثناء عمله، واختل توازنه وسقط أرضا، بمنطقة القلج دائرة المركز، وجرى نقل المصاب لمستشفى المطرية لتقديم العلاج، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.

وبسؤال نجل المتوفي، أكد ما جاء بتحريات رجال المباحث، حيث إن والده يعمل عامل بناء، ويقوم هو بمساعدته، وأثناء عمله بأحد العقارات اختل توازنه وهو أعلي السقالة الخشبية وسقط أرضا وحدثت إصابته التي توفي على إثرها.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

الطب الشرعي منطقة القلج اختلال توازن سقالة خشبية مصرع عامل بناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: بدء ترتيبات الإفراج عن السلع الموجودة فى الموانئ تباعًا

الإحصاء يرصد التغيرات السعرية لأهم السلع الغذائية

بدء محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

مصرع عامل سقط من سقالة خشبية فى الخانكة

متهم بقتل عامل وإصابة صاحب محل في العمرانية يسلم نفسه لقسم الشرطة

التموين: الإعلان عن قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية الأربعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسي ورونالدو

إسراء شوقي

بلد البنات

أحمد غنام

زمالة المتحدة للخدمات الإعلامية

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى