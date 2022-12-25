محافظ بني سويف يشدد على تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والمستودعات

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في الفترة من 17 إلى 23 الشهر الجاري" بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس رمضان معوض وكيل المديرية، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 121مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 21محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، ومحضرا لعدم وجود ميزان، 13 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 24 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين.

و2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 5 محاضر للتصرف في 62 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، و4 محاضر ضد أحد التجار لقيامه بتجميع 114جوال دفيق مدعم، بغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح غير المشروع، حيث تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة )

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد مصانع الأعلاف بدون ترخيص، والتحفظ على 13 طن علف، و6 محاضر لجزارين لحيازتهم وعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجزر، وتم التحفظ على 60 كجم، ومحضر لمنشأة تجارية لمزاولة نشاط دون ترخيص، و15 محضر اً لعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر لمسؤولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، حيث تم تحرير 3 محاضر ضد مسؤولي مستودعات لغلقها وعدم ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، و3 محاضر ضد محلات تجارية ومخبز سياحي لاستخدامها اسطوانات منزلية في أغراض وأنشطة تجارية ، ومحضر ضد صاحب مستودع للتصرف في 3700 أسطوانة منزلي و194 تجاري، ومحضر ضد أحد التجار لتجميعه أسطوانات تجارية "96" أسطوانة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ، ومحضر ضد أحد المحلات التجارية لتجميع مواد بترولية مدعمة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة

وفي مجال مواجهة الغش التجاري ، تم تنظيم حملات بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة ، لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقرار والقوانين التموينية ، حيث تم سحب 4 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية ، فيما تم تحرير محضر لأحد المطاعم لحيازة لحوم غير مدون عليها بيانات ، فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 31 منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة