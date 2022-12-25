«الزهور» يسيطر على بطولة الجمهورية لناشئي الريشة الطائرة

سيطر فريق الزهور للريشة الطائرة على ميداليات بطولة الجمهورية للناشئين (-19 و-17 سنة) زوجي التي أقيمت في صالة تراك بدار المدفعية.

وحصد أبطال الزهور 10 ميداليات بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات و4 برونزيات.

وجاءت نتائج بطولة -19 سنة كالتالي

في منافسات زوجي بنات، توجت اللاعبتان جنا هشام عبد القادر وجنة طارق الوزيري بالميدالية الذهبية.

وفي منافسات زوجي الرجال احرض الثنائي عمر زكريا عبد القادر ويوسف محمد حسين الميدالية الذهبية، فيما حصل الزوجي المكون من معاذ هشام حسن وعبد الرحمن طارق على الميدالية البرونزية.

وسيطر لاعبو نادي الزهور على منافسات الزوجي المختلط، حيث توج الثنائي المكون من جنا هشام عبد القادر ويوسف محمد حسين بالميدالية الذهبية، وأحرز الزوجي المكون من جنة طارق الوزيرى وعمر زكريا عبد القادر الميدالية الفضية، وايضًا حقق الثنائي المكون من بسملة محمد عبد العال ومعاذ هشام الميدالية البرونزية.

وجاءت نتائج بطولة الجمهورية -17 سنة كالتالي:

في منافسات زوجي بنات، فاز الثنائي المكون من مريم علي عبد المجيد وملك سامح احمد بالميدالية الفضية.

وفي زوجي بنين، أحرز الثنائي محمد حجازي السيد وزياد هشام محمد الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الزوجي المختلط، حقق الزوجي محمد حجازى السيد وملك سامح احمد الميدالية الفضية، وأحرز الثنائي زياد هشام محمد وجودى احمد طوسون الميدالية البرونزية.

ويقود فريق الزهور فنيًا المدير الفني زكريا عبد القادر ابو السعود، والمدربين عماد محمد حافظ وآلاء محمد يوسف ورامي تقي الدين الكاشف ومنير فايز فريد ومحمود منتصر محمود، والإدارية سلوى هندي.

وتصدر طه طارق نجم نادي الزهور والمنتخب الوطني للكاراتيه التصنيف العالمي لوزن +84 كجم بعد موسم حافل بالإنجازات العالمية.

واختتم طه طارق الموسم بتصدر التصنيف العالمي لوزن +84 كجم.