إحالة دعوى وقف قرار إلغاء التعليم المفتوح للمفوضين

أحالت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ابتسام جمال سعيد، والتي تطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم، بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى مهنية، للمفوضين وتحديد جلسة ٢٢ يناير لنظرها.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 5815 لسنة 72ق، خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، والقائم بأعمال الجامعات، بصفتيهما، ذكرت أوراق الدعوى أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم المكفول بالقانون والدستور.