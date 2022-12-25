الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروعات الإسكان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم اجتماعًا مع مسئولي الإسكان بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات الإسكان الجاري العمل بها.

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جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والمستشار إبراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للاستثمار، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشا مدير مديرية الإسكان، وعدد من الجهات التنفيذية في بورسعيد.

واستمع محافظ بورسعيد لشرحٍ تفصيلي من مدير مديرية الإسكان والجهات التنفيذية حول معدلات ونسب تنفيذ الأعمال في مشروعات الإسكان ونسب تنفيذ المرافق، موجهًا بتكثيف العمل لسرعة نهو المشروعات في أقرب وقت.

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وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق بين الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية في عدد من القطاعات، مؤكدًا أن بورسعيد تشهد أعمالًا تنموية غير مسبوقة في مجال إقامة مشروعات خدمية تهدف لخدمة المواطن في المقام الأول.

الانتهاء من المشروعات التنسيق الجهات التنفيذية السكرتير العام السكرتير العام المساعد

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