البلاد العربية والأجنبية.. مظاهر احتفال العالم بالكريسماس

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات العالم أجمع بالعام الميلادي الجديد 2023، والذي يحرص الجميع حول العالم بالاحتفال بأعياد الكريسماس كلًا على طريقته، وبالتزامن مع بدء مظاهر احتفالات أعياد الكريسماس في كل دول العالم يبحث البعض عن مظاهر مختلفة للاحتفال بالكريسماس.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور مظاهر احتفال العالم بالكريسماس:

مظاهر احتفالات مصر:

من أبرز احتفالات مصر بالكريسماس تبدأ بالمحال، وخاصة محلات الهدايا التي تزين وجهاتها بزينة عيد الميلاد وشجرة الكريسماس، وكذلك وضع بعض الديكورات التي ترمز لعيد الميلاد، والتي تتمثل في بابا نويل حاملا الهدايا، وارتداء الأطفال ثياب بابا نويل.

مظاهر احتفالات الإمارات:

تشتهر الاحتفالات بالإمارات بالفنادق الكبيرة، وكذلك مراكز التسوق وخاصة بدبي، حيث تتناثر الكثير من أشجار الكريسماس لتزين المدن الرئيسية والفرعية بالأمارات، والألعاب النارية وإنارة برج خليفة بمظاهر الكريسماس.

مظاهر احتفالات لبنان بالكريسماس:

تأتي مظاهر الاحتفال بالكريسماس في لبنان بالاستعدادات قبل شهر من ليلة عيد الميلاد بوضع أشكال زينة متعددة وأنوار مختلفة على وجهات المنازل، كما يوضع شجرة عيد الميلاد العملاقة أمام مسجد محمد الأمين في العاصمة اللبنانية بيروت، وتعد بذلك إشارة للوحدة الوطنية بين الشعب اللبناني.

مظاهر احتفالات العراق:

تحتفل العراق بالكريسماس في فناء منازلهم في ليلة عيد الميلاد، ويقوم سائر أفراد الأسرة بعمل موقد للشموع، حيث يقودون نيران، وبعد أن تنطفئ النار يقفزون فوقها ثلاث مرات، ويقوم بذلك العائلات المسيحية فقط.

مظاهر احتفالات أمريكا:

تعرف أمريكا الجنوبية بطقوس احتفالاتها المميزة عن غيرها من الدول، فيقوموا بعمل مسابقة لعدة أنواع مختلفة من الكلاب ويتم تزيينها بأزياء "سانتا كلوز"، ويتم التنزه بجانبهم في أجواء مختلفة تتميز بالمرح.

مظاهر الاحتفالات بالصين:

وللصين طرق غريبة للاحتفال، حيث يقدمون التفاح الملفوف بأوراق ملونة بدلًا من البابا نويل، بجانب أنهم يقدمن لبعضهم الهدايا من الفاكهة والحلوى للأطفال المطيعين، أما الفحم والثوم لغير المطيعين.

مظاهر احتفالات إيطاليا:

يقوم الإيطاليون باستبدال السانتا كلوز بالبيفانا، تلك ساحرة عيد الميلاد التي تقوم بتقديم هدايا العيد في إيطاليا بدلًا من بابا نويل، كما يقدم الناس النبيذ لها لتشرب قبل أن تغادرهم، فيرجع اسم هذه الشخصية لكلمة "ابيفانياس" اليونانية"، والتي تعني عيد الغطاس، ويكون ذلك الاحتفال في السادس من شهر يناير.

مظاهر احتفالات ألمانيا بالكريسماس:

يقوم الأطفال خلال احتفالات العام الجديد بإلقاء أحذيتهم خارج المنزل بألمانيا وهولندا، و يترقبوا العثور على حلوى ولعب داخلها، وفي الصباح يقوم بابا نويل بوضعها لهم علامة على رضاه عنهم خلال العام الماضي.