الأحد 25 ديسمبر 2022
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زكي القاضي: الدولة لم تتراجع خطوة في مشروع «حياة كريمة» (فيديو)

الكاتب الصحفي زكي
الكاتب الصحفي زكي القاضي

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي إنه يحسب للدولة تحركها في مشروع «حياة كريمة» الذي يخدم أكثر من 60 مليون مواطن، وكانت الأرقام المرصودة له تقارب الـ 700 مليار جنيه في البداية، وربما تكون هذه الأرقام قد تعدت التريليون جنيه حسب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «القاضي» عبر مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم: «لو لم نكن بدأنا في مشروع حياة كريمة خلال الأعوام الماضية ربما كان الاتجاه أننا لن نستطيع أن نذهب له بسبب ما يحدث في العالم الآن».

الدولة لم تتراجع خطوة في مشروع «حياة كريمة»

وأكد الكاتب الصحفي أن الإرادة السياسية للقيادة المصرية استطاعت أن تبدأ المشروع لخدمة أكثر من 4500 قرية، لخدمة أكثر من 60 مليون مواطن مصري، وهذا الرقم أصبح قليل بالنسبة لتطورات الزيادة السكانية، فضلًا عن التأهيل الكامل لقرى الريف المصري، وإنشاء المشروعات القومية.

وأوضح الكاتب الصحفي أن الدولة لم تتراجع خطوة في مشروع حياة كريمة، بل دائمًا لديها دفع لإنهاء أكبر قدر من المشروعات، حتى يشعر المواطنين بالأموال التي صرفت على المشروع.

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