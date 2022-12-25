الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

متهم بقتل عامل وإصابة صاحب محل في العمرانية يسلم نفسه لقسم الشرطة

متهم
متهم

سلم أحد المتهمين بقتل عامل وإصابة صاحب محل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة العمرانية، نفسه إلى قسم الشرطة.

تلقى الرائد أحمد ماهر رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود متوفي ومصاب بأحد الشوارع.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "شقيقين - صديقهم" وطرف ثان ساق توك توك "طفل 12 عام" بسبب أولوية المرور وخلال ذلك قام أفراد الطرف الأول بالتعدي بالضرب والسب علي الطفل طرف ثان، فتدخل عامل وصاحب محل كانا متواجدين للدفاع عن الطفل ضد أفراد الطرف الأول مما تسبب في مصرع العامل ويدعي "محمد أ" طعناً بسلاح أبيض في منطقة الرقبة مما تسبب في وفاته وإصابوا صاحب المحل بحروج قطعية وطعنات ولاذوا بالفرار.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى بسيارة إسعاف لتلقي العلاج اللازم.

وخلال محاولات الأجهزة الأمنية تتبع خط سير الجناة الثلاثة حضر أحدهم إلي ديوان القسم لتسليم نفسه والاعتراف بجريمته بالاشتراك مع الهاربين.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط باقي المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المتهمين منطقة العمرانية الأسلحة البيضاء مشاجرة قسم الشرطة قسم شرطة العمرانية

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