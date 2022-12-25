مصر في الصحف الدولية|آثار مصر في لندن.. والإسكندرية مدينة عالمية بأجواء أوروبية

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على متاحف لندن التي تشتهر بالتحف الفنية المصرية ما تجعلها ساحرة، ولكن هذا السحر لا ينفي أحقية مصر في استرداد التحف الفنية التي نهبت منها خلال حقبة الاستعمار بطرق غير شرعية أي أن الفن المصري الذي يجذب الملايين من الزوار سنويًا لا ينفي المسئولية الثقافية، كما تحدثت الصحف عن مدينة الإسكندرية التي تقع شمال مصر ولكن بأجواء أوروبية وعالمية فهي تجمع تراث ثقافي لعدد من الثقافات الدولية حيث كانت الإسكندرية منارة العلوم لكافة العلماء الأوروبيين، بالإضافة إلى التحدث عن اكتشاف المصريين القدماء للكثير من الأمراض المعقدة وإجرائهم الجراحات الدقيقة.

تقرير بريطانى: متاحف لندن تجذب زوارها بروعة آثار مصر القديمة

أكد موقع "لندن إكس لندن" البريطاني، أن العاصمة لندن مليئة بالمتاحف المصرية، فالتاريخ الفرعوني العريق المميز بالأهرامات والمومياوات الذي يمثل حضارة مصر منذ آلاف السنوات، أمر رائع بشكل لا يضاهى، فمن الصعب على أي شخص ألا يجد مصر القديمة رائعة وعظيمة.. إقرأ المزيد

تقرير كندى: الإسكندرية مدينة مصرية عالمية بأجواء أوروبية وتاريخية

أكد موقع "ذا كوليكتر" الكندي، أن مدينة الإسكندرية التي تقع شمال مصر كان لها تاريخ أثري عظيم قبل أن يفتحها الإسكندر الأكبر ويطلق عليها اسم "الإسكندرية"، حيث تشير الأعمال الأثرية الحديثة إلى أنه ربما كانت بها مستوطنات كبيرة خلال عهد الأسرة الرابعة وفي فترة ما بعد الرعامسة أيضًا.. إقرأ المزيد

تقرير دولي: المصريون القدماء اكتشفوا الأمراض المعقدة وأدويتها قبل آلاف السنوات

أكد موقع "جانج" الدولي، أن المصريون القدماء امتلكوا هندسة رائعة وكانوا مشهورين بمعرفتهم في علم التشريح البشري، حيث أجروا إجراءات جراحية وأسنان، كما قدروا أهمية النظام الغذائي وابتكروا الأدوية والأطراف الصناعية، تم إيلاء أهمية كبيرة للنظافة، وهي ممارسة طبية لم يتم تبنيها بالكامل من قبل الأطباء الأوروبيين حتى منتصف القرن العشرين عبر تاريخ العالم.. إقرأ المزيد

تقرير أمريكي: مصر من أكثر 5 دول الأكثر تقدما في أفريقيا

قال موقع" insidermonkey" الأمريكي ومقره مدينة نيويورك ان مصر من ضمن خمس دول الأكثر تقدما في القارة الافريقية.

تشتهر مصر بتاريخها الطويل ، وهي قوة عظمى في القارة الأفريقية. يعد اقتصادها ، من حيث القيمة الاسمية ، ثاني أكبر اقتصاد في القارة ، وتقوم الدولة بتصنيع مجموعة من المنتجات المختلفة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والمواد الكيميائية والأسمدة والمنسوجات والسيارات.. إقرأ المزيد