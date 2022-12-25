انهيار أجزاء من عقار بالورديان فى الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار ما أسفر عن تهشم سيارة كانت مركونة أسفله بسبب الأمطار بمنطقة الورديان، بشارع الأمير لؤلؤ بمحافظة الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا بانهيار أجزاء من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية في الحي إلى موقع الحادث، وتبين انهيار أجزاء كبيرة من العقار، حيث تساقطت أجزاؤه من الداخل والخارج، بسبب الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية حاليًا.

وانهارت أجزاء من عقار خالٍ من السكان، بمنطقة اللبان وسط مدينة الإسكندرية، بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، وذلك دون إصابات.