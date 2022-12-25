الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يرأس الاجتماع الدوري لـ«اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لـ«اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة»، لمناقشة ووضع أطر وضوابط تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بديوان عام الوزارة.  

‎أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خطة العمل وفقًا لاختصاصات اللجنة في إعداد الدراسات العلمية، ووضع السياسات اللازمة، وإبداء الرأي الفني في الخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق ضبط النمو السكاني.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية دور الوزارة في تنفيذ المحاور المتعلقة بالقطاع الصحي، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بما يحقق التوازن بين النمو السكاني، والموارد الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية في مصر.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى ضرورة العمل حسب المستهدفات المطلوب تحقيقها، ووفقًا لمؤشرات عمل محددة، مؤكدًا أهمية التنسيق والربط بين كافة قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ المشروع القومي لضبط النمو السكاني، والحفاظ على صحة الأسرة المصرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش خطة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتوفير الفرق الطبية المدربة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، كما ناقش الاجتماع تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي بالخدمات التي تقدمها الوزارة ضمن المشروع.

اللجنة تضم في عضويتها الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان الأسبق، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق الأستاذ المتفرغ  لأمراض القلب بكلية طب عين شمس، والدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وأستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة، والدكتور عمرو حجاب عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، والدكتور أحمد راشد أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، والدكتور نبيل المهيري رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق وأستاذ الجراحة بكلية طب عين شمس، والدكتور محمد عمرو النوري أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، والدكتور مجدي خالد الخبير الإقليمي في مجال السكان والصحة الإنجابية، والدكتور حسن القلا رئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية، والدكتور عاطف الشيتاني مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، والدكتور سامح السحرتي مستشار السياسيات الصحية في البنك الدولي، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بطب قصر العيني.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
وزير الصحة الاجتماع الدوري اللجنة الاستشارية العليا تنظيم الأسرة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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