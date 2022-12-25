محمد رمضان ينتهى من تصوير كليب «على وضعنا» بمشاركة أحمد عدوية ونجله

انتهى النجم محمد رمضان، من تصوير كليب أغنيته الجديدة "على وضعنا" بمشاركة أسطورة الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب محمد عدوية.

أغنية محمد رمضان وأحمد عدوية

ويطرح "رمضان" كليب الأغنية أول شهر يناير 2023، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة، عبر المحطات المسموعة، وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبدالغني شوشة، ومن إخراج حسام الحسيني.

وروج رمضان، للأغنية في وقت سابق عبر حسابه على إنستجرام، قائلًا: "استعدوا لأول قنابل السنة الجديدة.. يوم واحد يناير إن شاء الله تسمعوا الأغنية وتشوفوا الكليب (على وضعنا) مع أسطورة الغناء الشعبي أحمد عدوية وصديقي الغالي محمد عدوية.. ثقة في الله نجاح يليق بكم، وكل سنة وأنتم طيبين".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية، أغنية "لو ناسيين أفكركوا" التي طرحها عبر "يوتيوب".

وتعاونت المطربة شاهيناز مع "رمضان" في الأغنية، وهي من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

أبطال مسلسل العمدة لمحمد رمضان

ويصور محمد رمضان مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

وانتهى الفنان محمد رمضان من تصوير جزء كبير من أحداث مسلسله الدرامي الجديد «العمدة»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023.