النائبة رحاب موسى: مشروع قانون الأحوال الشخصية خطوة على الطريق الصحيح

وصفت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية بأنه خطوة على الطريق الصحيح تجاه حماية الأسرة المصرية.

وأضافت النائبة رحاب موسى، في بيان، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي حريص على حماية الكيان الأسري والتصدي لكل المظاهر السلبية التي تهددها ، مشيدة بالتوجه الموجود في مشروع القانون الذي يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.

ودعت عضو مجلس النواب إلى ضرورة التوجيه بتبسيط وتسهيل صياغة مواد مشروع القانون على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وأكدت أن توجه الدولة إلى توحيد القوانين ذات العلاقة بموضوع واحد تجلى في مشروع الأحوال الشخصية الجديد الذي يلغي تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اطلع على أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى يهدف إلى صياغة قانون متكامل ومفصل، مع إلغاء تعدد القوانين الحالية, التى تبلغ 6 قوانين، حيث عقدت لجنة إعداد القانون 20 اجتماعا. كما قامت بالصياغة الأولية لــ188 مادة، وجار استكمال المسودة الأولى للمشروع، خاصة ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذا فى الاعتبار أن هذه المسودة تراعى فى طياتها شواغل الأسرة من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية، ودراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتى مثلت عاملا مشتركا خلال العقود الماضية، فضلا عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية فى كل المسائل ذات الصلة مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة.

ووجه الرئيس بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة, ووثيقة تأمين, لدعمها ماديا فى مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له.