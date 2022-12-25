الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 16 مواطنًا فى انقلاب سيارة بالمنوفية

اسعاف
اسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق كفر داود- السادات بمحافظة المنوفية، أسفر عن إصابة 16 مواطنًا وتم نقلهم إلى المستشفى.

البداية بتلقي اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، يفيد بإصابة 16 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق كفر داود- السادات بمحافظة المنوفية.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، برئاسة الدكتور أيمن السعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية، وشادى نبوى البدرى، مشرف عام الإسعاف بمحافظة المنوفية، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب سيارة أجرة محافظة المنوفية اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية

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