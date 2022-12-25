الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد

بطريرك الروم الارثوذكس
بطريرك الروم الارثوذكس

يترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، صباح اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد وفقا للتقويم الغربي، وذلك بكاتدرائية الروم الأرثوذكسية بوسط القاهرة 
ويشارك في صلوات قداس عيد الميلاد، عدد من الشخصيات العامة، من بينهم سفيرة اليونان بمصر، ومندوب عن رئاسة الجمهورية، ومندوب عن الأزهر الشريف ،ومندوب من محافظة القاهرة ، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ويحتفل المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت والروم الأرثوذكس وعدد من الطوائف الأخرى، اليوم، بعيد الميلاد المجيد، واحتفالات الكريسماس، احتفالا بذكرى ميلاد يسوع المسيح، وهو الذكرى التى تختلف توقيتها بين الكنائس الغربية والكنيسة الشرقية التى تحتفل به فى 7 يناير من كل عام.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير.

 ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ

إلا أن البابا بيوس الحادي عشر في الكنيسة الكاثوليكية قد ثبّت عام 1921 الحدث على أنه في منتصف الليل رسميًا؛ يذكر أيضًا، أنه قبل المسيحية كان يوم 25 ديسمبر عيدًا وثنيًا لتكريم الإله الروماني سول إنفكتوس الذي يرمز للشمس، ومع عدم التمكن من تحديد موعد دقيق لمولد يسوع حدد آباء الكنيسة عيد سول إنفكتوس كموعد الذكرى،  في مصر، هناك بعض الطوائف التي تتبع التقويم الغربي في الاحتفال بالعيد إذ تحتفل طوائف الأرمن الكاثوليك واللاتين والكلدان والموارنة بالعيد في 25 ديسمبر.

البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس قداس عيد الميلاد المجيد سفيرة اليونان بمصر الشخصيات العامة

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