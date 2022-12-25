الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«شاعر وفيلسوف البسطاء».. السيرة الذاتية للراحل صلاح جاهين (فيديو)

صلاح جاهين
صلاح جاهين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان: "شاعر وفيلسوف البسطاء.. السيرة الذاتية للراحل صلاح جاهين".

 

معلومات عن الراحل صلاح جاهين: 

 

ولد 25 ديسمبر عام 1930.

 

نشر أول دواوينه عام 1955 بعنوان "كلمة سلام".

 

تنوع إنتاجه الفني فكان كاتبًا وشاعرًا وفيلسوفًا.

 

أطلق عليه فيلسوف البسطاء لقرب ما يكتبه من الناس البسيطة.

 

تميز بالكاريكاتير الساخر المتنوع ونشره على مدار عدة سنوات.

 

ساهم في اكتشاف عدد كبير من النجوم منهم أحمد زكي وعلي الحجار.

 

وصلت أشعاره في الرباعيات إلى 160 رباعية.

 

قدم 52 قصيدة بالعامية المصرية و59 قصيدة زجلية.

 

كتب 55 أغنية و7 مسرحيات وأنتج 3 أفلام سينمائية و3 أعمال تليفزيونية.

 

توفي في 21 أبريل عام 1986.

السيرة الذاتية الراحل صلاح جاهين الشاعر صلاح جاهين ذكرى ميلاد صلاح جاهين فيلسوف البسطاء شاعر

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