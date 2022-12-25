الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحفظ على 22 طن مبيدات زراعية محظور دخولها البلاد فى الإسكندرية

مبيدات زراعية
مبيدات زراعية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، التحفظ على 22 طنًا عبارة عن مبيدات زراعية محظور تداولها أو استخدامها داخل مصر قبل تهريبها داخل البلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط أوراق الرسالة لفحصها.

كان رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة غرب الإسكندرية،  قد تمكنوا من إحباط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

- نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء ورود إخبارية سرية من إحدى الجهات الرقابية مفادها محاولة قيام شركة "ج.س"، بالتلاعب في المستندات الخاصة بالبيان الجمركي رقم 413078 لسنة 2022 ومشموله طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن مواد كيميائية بوزن 22 طنًا قادمة من دولة آسيوية.
على الفور تم تشكيل لجنة جمركية، برئاسة شعبان سعد، مدير إدارة الفحص والمعاينة الثالثة، ومحمد عويضة، مدير إدارة التهريب بالدخيلة وعضوية مصطفى طلبة، مأمور الحركة وأحمد عبدالرحمن، مدير التعريفة لكشف ومعاينة مشمول البيان الجمركي وأخذ عينة للتأكد من صحة الاشتباه عن طريق التحليل بالجهات المختصة.
وتبين أن المضبوطات عبارة عن مبيدات زراعية محظور تداولها أو استخدامها داخل مصر، وبلغت قيمة الرسوم الجمركية والغرامات والضرائب المعرضة مليونًا و230 ألف جنيه، وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وأخطرت النيابة التحقيقات.

إستيرادها احباط محاولة تهريب التحفظ على الإسكندرية الرسوم الجمركية المبيدات الزراعية تشكيل لجنة جمارك الدخيلة

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وائل لطفي

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التحفظ على 22 طن مبيدات زراعية محظور دخولها البلاد فى الإسكندرية

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