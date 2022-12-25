الأحد 25 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: تحسن حالة 26 من مصابى حادث سقوط المدرج الرياضى.. وحالتان فقط بالمستشفى

حادث سقوط المدرج
حادث سقوط المدرج الرياضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تحسن الحالة الصحية لـ26 حالة من مصابي حادث سقوط المدرج الرياضي بصالة ألعاب الدكتور حسن مصطفى، بمدينة 6 أكتوبر، في أثناء مباراة كرة السلة بين ناديي الأهلي والاتحاد، ومغادرة مستشفيي 6 أكتوبر المركزي، والشيخ زايد التخصصي.

وأكدت الوزارة أن الحصر النهائي لأعداد الإصابات جراء الحادث، بلغ 28 مواطنا، غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية، باستثناء حالتين في حاجة إلى تدخلات جراحية بالمستشفى، إحداهما مرتفعة الخطورة، وجار متابعتها.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد تابع أمس الحالة الصحية لمصابي حادث الانهيار، بإحدى صالات الألعاب الرياضية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث، وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة، وتوافر جميع الفرق الطبية والتخصصات الجراحية المختلفة في المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.

الصحة الحالة الصحية حادث سقوط المدرج الرياضي المستشفى العلاج

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