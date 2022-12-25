الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القومى للمرأة» ببنى سويف يستأنف أمسيات الأسرة المصرية بقرى مركز ناصر

الأمسية
الأمسية

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، عن استئناف فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور بعض عضوات فرع المجلس ببني سويف وعدد من القيادات الطبيعية بطحا بوش مركز ناصر.

وقالت نرمين محمود إن الأمسية استهدفت 1000 من السيدات والرجال والأطفال بالقرية، والتي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وشملت الأمسيات عروضًا فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تمت صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، مؤكدة أن البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالجهود والمبادرات  المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في خدمة قضايا المرأة، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، علاوة على جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيًا وعلميًا ومجتمعيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

 جاء ذلك خلال مناقشته تقرير فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن تفعيل تطبيق "تحويشة"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، والبنك المركزي المصري، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج الشمول المالي، الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بقرى المبادرة بمركزي ناصر وببا، وتحت إشراف الأستاذة سلوى عبدالحميد، مشرفة المشروع بمحافظة بني سويف.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الهيئة العامة لقصور الثقافة المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنمية الأسرة المصرية دكتورة نيفين الكيلاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

اليوم.. نظر دعوى تعويض ممدوح عباس بسبب شطب عضويته من نادى الزمالك

إنقاذ مدرس اُحتجز بين كابينة أسانسير وحائط بسوهاج

اليوم.. بابا الفاتيكان يوجه رسالته إلى العالم بمناسبة عيد الميلاد

«حدث ليلًا».. تحريات مكثفة لكشف ملابسات انهيار مدرج صالة حسن مصطفى

اليوم.. نظر دعوى وقف اعتماد عمومية النادى الأهلى المنعقدة خلال نوفمبر الماضى

التحفظ على 22 طن مبيدات زراعية محظور دخولها البلاد فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى