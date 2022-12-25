«القومى للمرأة» ببنى سويف يستأنف أمسيات الأسرة المصرية بقرى مركز ناصر

أعلنت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، عن استئناف فعاليات أمسيات الأسرة المصرية بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور بعض عضوات فرع المجلس ببني سويف وعدد من القيادات الطبيعية بطحا بوش مركز ناصر.

وقالت نرمين محمود إن الأمسية استهدفت 1000 من السيدات والرجال والأطفال بالقرية، والتي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، وشملت الأمسيات عروضًا فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تمت صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة، مؤكدة أن البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالجهود والمبادرات المتعددة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة في خدمة قضايا المرأة، في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، علاوة على جهود معالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة وتشجيعها على المشاركة الجادة والفاعلة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيًا وعلميًا ومجتمعيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن تفعيل تطبيق "تحويشة"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، والبنك المركزي المصري، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج الشمول المالي، الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بقرى المبادرة بمركزي ناصر وببا، وتحت إشراف الأستاذة سلوى عبدالحميد، مشرفة المشروع بمحافظة بني سويف.