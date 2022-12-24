انفجار مستودع للأنابيب داخل جمعية عرابى بمدينة العبور (صور)
شهدت جمعية عرابي بمدينة العبور، انفجارا ضخما لمستودع أنابيب عقب نشوب حريق داخل المستودع ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو فيات.
وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحادث وتم التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
دفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع حريق هائل نشب في مستودع أنابيب داخل مزرعة في مدينة العبور، لمكافحة ألسنة اللهب فيما سمع دوي انفجارات أسطوانات البوتاجاز.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق هائل في مزرعة تحوي مستودع أنابيب غاز بخط 10 بنطاق دائرة قسم العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحريق.