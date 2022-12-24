الأحد 25 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انفجار مستودع للأنابيب داخل جمعية عرابى بمدينة العبور (صور)

انفجار مستودع أنابيب
انفجار مستودع أنابيب في عرابي بالعبور

شهدت جمعية عرابي بمدينة العبور، انفجارا ضخما لمستودع أنابيب عقب نشوب حريق داخل المستودع ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو فيات.

 

وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان الحادث وتم التعامل مع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 دفعت الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع حريق هائل نشب في مستودع أنابيب داخل مزرعة في مدينة العبور، لمكافحة ألسنة اللهب فيما سمع دوي انفجارات أسطوانات البوتاجاز.

520
520
321604949_532090905521434_1998222090017501350_n
321604949_532090905521434_1998222090017501350_n
321651592_851227462797887_2028674291223848069_n
321651592_851227462797887_2028674291223848069_n
321663205_5895393437165781_593026912653491192_n
321663205_5895393437165781_593026912653491192_n
321748498_569467695025018_4113209798860920066_n
321748498_569467695025018_4113209798860920066_n

 

كانت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق  هائل في مزرعة تحوي مستودع أنابيب غاز بخط 10 بنطاق دائرة قسم العبور، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية  والشرطة إلى مكان الحريق.

 

انفجار مستودع للأنابيب داخل جمعية عرابي بمدينة العبور بمدينة العبور غرفة عمليات النجدة سيارات الحماية المدنية انفجار مستودع أنابيب في جمعية عرابي جمعية عرابي انفجار في مدينة العبور

رئيس التحرير

وائل لطفي

«كابيتانو مصر».. نموذج لإعلام التنمية

الأكثر قراءة

انفجار مستودع للأنابيب داخل جمعية عرابى بمدينة العبور (صور)

أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والمحافظة: الطوارئ مستمرة للتعامل مع المنخفض الجوى

الرئيس الأمريكى الأسبق أوباما ينشر قائمة بـ13 كتابا مفضلا له خلال 2022

النائبة رشا إسحاق: توجيهات الرئيس بدعم الأسرة يؤكد درايته بمشاكل المجتمع

موعد صرف معاشات شهر يناير 2023

عبارات تهنئة بمناسبة رأس السنة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-1»

ماجد حبته

موانئ النيل.. هبْد مزدوج!

د.أحمد الخميسى

رجال وسجاير

د. منى حلمى

عبادة الميكرفون صناعة الكفار

بسنت حسن

«سبيلبرغ».. لا يكذب ولكنه يتجمل

محمد السيد

«كابيتانو مصر».. حلم العالمية بعيون «المتحدة»

أحمد الصغير

خدعونا فقالوا «التراث الإسلامى قد تمت تنقيته من الإسرائيليات»!

ماجد حبته

عيد النصر.. المصرى الخالص

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس وقلقيلية

أبومازن يدعو المجتمع الدولى لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى