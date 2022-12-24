السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الصحة يتابع الحالة الصحية لمصابى حادث المدرج الرياضى بمدينة 6 أكتوبر

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

يتابع  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية لمصابي حادث الانهيار، بإحدى صالات الألعاب الرياضية بمدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة.

ووجه الوزير برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية لمتابعة الحادث، وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة، وتوافر جميع الفرق الطبية والتخصصات الجراحية المختلفة في المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.

كانت الوزارة قد أعلنت في حصر مبدئي إصابة 27 مواطنًا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة، وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الدفع بـ21 سيارة إسعاف، مساء اليوم السبت، إلى موقع انهيار مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مواطنًا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة  وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجارٍ المتابعة.

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