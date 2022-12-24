أجراس كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك تدق احتفالًا بقداس عيد الميلاد

دقت مساء اليوم السبت، أجراس كاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم السبت 24 ديسمبر، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق القداس في كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك.

ويشارك في احتفال الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد عدد من قيادات ورجال الدولة ومحافظ القاهرة ومندوب عن رئيس الجمهورية وممثلي الكنائس الأخرى.

ويحتفل المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت وعدد من الطوائف الأخرى، مساء اليوم، بليلة عيد الميلاد المجيد، واحتفالات الكريسماس، احتفالًا بذكرى ميلاد يسوع المسيح، وهي الذكرى التي يختلف توقيتها بين الكنائس الغربية والكنيسة الشرقية التي تحتفل به في 7 يناير من كل عام.