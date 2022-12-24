السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رئيس الأسقفية في عيد الميلاد: فرصة لقاء الله متجدد كل عام

رئيس الكنيسة الأسقفية
رئيس الكنيسة الأسقفية

أعرب الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بميلاد المسيح قائلًا: الفرصة دائمًا متجددة للقاء الله كل عام فلا يجب أن نضيعها مثلما فعل كثيرون أثناء ميلاد المسيح.  

وأضاف رئيس الأساقفة في عظة قداس الميلاد: أثناء ارتحال العائلة المقدسة للاستعداد في بيت لحم حاولوا أن يجدوا مكانًا للسكن ولكن صاحب النزل اعتذر لهم عن عدم وجود مكان ليسكنوا فيه هذه الليلة وبهذا ضاعت أول فرصة للقاء للمسيح المنتظر بسبب البحث عن المنفعة والمال فصاحب الفندق كان يريد المكسب لا اللقاء المنتظر.

وتابع رئيس الأساقفة: بسبب الكبرياء القادة الدينيون أضاعوا فرصة لقاء المسيح فرجال الدين كانوا يعرفون النبؤات ومنها نبؤة ميلاد المسيح ولكنهم أضاعوا الفرصة لعدم اهتمامهم بمعرفته، مضيفًا: “كان لديهم المعرفة الصحيحة ولكن أفعالهم لا تطابق مظهرهم فكانوا مرائين يقولون ولا يفعلون”

واستطرد  رئيس الأساقفة: “تصبح قصة الميلاد قصة معتادة بالنسبة لي لأني فهمتها مسبقًا ولكن بهذه الطريقة فقد منعت الله أن يتعامل معي بشكل جديد كل مرة، متسائلًا: ”فهل حقًا نحن مشغولين حتى لا نخصص لله وقتًا فى حياتنا؟".

واختتم رئيس الأساقفة: “مخافة الله تزيد من حياتنا المباركة فلنتوقف عن المشغولية في هذا العيد ونجعل الله يتعامل معنا ويباركنا”.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الدكتور سامي فوزي دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفي

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