«الحجز يبدأ 15 يناير».. تفاصيل طرح أكثر من 22 ألف وحدة سكنية جديدة

كشف المهندس حاتم حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والعقارية، عن تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم السبت، إن هناك 22335 وحدة سكنية سيتم الإعلان عنها يوم الأحد والاثنين القادمين بمختلف المستويات.



وأضاف أنه سيتم فتح باب الحجز على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اعتباراً من 15 يناير القادم لأسبقية الحجز، وأن الحجز والتخصيص بأسبقية الحجز Online من خلال موقع البنك.



وأشار إلى أن الوزارة تواصل طرح الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين جميعهم.



وعن الوحدات بالمشروعات المختلفة، أوضح أن الطرح سيتناول وحدات بمشاريع "سكن مصر - دار مصر ، جنة - إسكان متميز"، بمدن الشروق والعبور والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة.