وزير الرياضة يهنئ منتخب كرة الطائرة الشاطئية بالفوز بميداليات بطولة المنطقة الخامسة ببروندي

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى بعثة المنتخب الوطنى لكرة الطائرة الشاطئية، بعد الفوز بثلاث ميداليات ضمن منافسات بطولة المنطقة الخامسة التى أُقيمت بدولة بروندى.

استطاع منتخب مصر للسيدات الفوز بالميداليات الذهبية و الفضية بمنافسات البطولة ، وضم منتخب السيدات اللاعبات "دعاء الغباشى، مروة مجدى، ناريمان لوكسر، حبيبة وجيه".

فيما أحرز منتخب الرجال الميدالية الفضية والمركز الرابع، وضم كل من "عاطف عادل، عبد الرحمن فايد، محمد عرفه، كرم عبد الله".

لفت الدكتور أشرف صبحى إلى التفوق والتميز الذى يظهر عليه لاعبو ولاعبات مختلف المنتخبات الوطنية فى شتى الألعاب الرياضية بجميع المنافسات العربية والقارية والإقليمية والدولية، والتتويج بألقاب تلك البطولات فى إنجازات يسجلونها بأحرف من نور بإسم مصر ، بفضل تهيئة الأجواء حول اللاعبين، وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية المحددة لهم، والدعم الكبير من قِبل القيادة السياسية.

فى هذا السياق، أكد وزير الرياضة الحرص على استدامة الإنجازات الرياضية بالتنسيق والتعاون المتواصل بين الوزارة والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية بما يُسهم فى تطوير مختلف الألعاب ، واكتشاف ورعاية الموهوبين، والإعداد الأمثل لعناصر المنتخبات الوطنية من اللاعبين واللاعبات بمختلف فئاتهم العمرية.

حقق لاعبو المنتخب المصري لكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات ثلاث ميداليات متنوعة لمصر، ضمن منافسات بطولة المنطقة الخامسة المقامة حاليا في بوروندي خلال الفترة من 20 ديسمبر حتى 24 من نفس الشهر الجاري.

ونجح الثنائي دعاء محمد و مروة مجدي المنتخب رقم 1 في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء في المركز الثاني ناريمان ياسر و حبيبة وجية المنتخب رقم 2 والميدالية الفضية، وجاء في المركز الثاني وفضية البطولة أيضا من نصيب المنتخب الرجال رقم 1 عاطف عادل و عبد الرحمن فايد.

بينما حقق المنتخب المصري الثاني للرجال في أول مشاركة لهم المركز الرابع بعد الخسارة من المنتخب البورندي، الذي كان يلعب وسط جمهوره، وكان هناك ظلم تحكيمي كبير أثناء المباراة.