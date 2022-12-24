السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء مدينة نصر

كنيسة
كنيسة

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك في مصر، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد، بمقر البطريركية بكاتدرائية العذراء في مدينة نصر.

ويشارك بالحضور في قداس عيد الميلاد بقداس الكنيسة الكاثوليكية عدد من المسؤولين والقيادات التنفيذية من الدولة وممثلي الطوائف المسيحية للمشاركة بالقداس.

ويحتفل المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت وعدد من الطوائف الأخرى، مساء اليوم، بليلة عيد الميلاد المجيد، واحتفالات الكريسماس، احتفالًا بذكرى ميلاد يسوع المسيح، وهو الذكرى التي تختلف توقيتها بين الكنائس الغربية والكنيسة الشرقية التي تحتفل به في 7 يناير من كل عام.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني عشية 6 يناير ونهار 7 يناير. ورغم أن الكتاب المقدس لا يذكر تاريخ أو موعد ميلاد يسوع فإن آباء الكنيسة قد حددوا ومنذ مجمع نيقية عام 325 الموعد بهذا التاريخ

وتدق أجراس الكنائس الغربية في التاسعة مساء اليوم، إيذانًا ببدء قداس عيد الميلاد المجيد وفقَاً للتقويم الغربي، مثل كنائس الأقباط الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والروم الكاثوليك والكلدان والكنيسة الإنجليكانية الأسقفية.

 

الأنبا إبراهيم اسحق قداس عيد الميلاد المجيد بطريرك الكاثوليك في مصر كاتدرائية العذراء في مدينة نصر لكنيسة الكاثوليكية ممثلي الطوائف المسيحية

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وائل لطفي

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