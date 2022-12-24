السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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باحث يكشف لـ«القاهرة الإخبارية» خطورة اشتباكات باريس: قد تتسع لتشمل كل المهاجرين

باريس
باريس

قال توفيق آل خليفة الكاتب والمحلل السياسي، إن الحكومة الفرنسية ليست لديها خيارات ولا حلول لتقديمها للمتظاهرين الأكراد، وليس أمامها سوى تفريق المتظاهرين ومحاولة استعادة استتباب الأمن، محذرًا أنه في حال إذا لم يتم احتواء التظاهرات ستكبر كرة الثلج وتمس كثيرًا من المهاجرين.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشهد الاشتباكات بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن، نابع عن أن المهاجرين لا يحصلون على حقوقهم، وهناك تمييز ضدهم، مردفًا: "حقوق الإنسان ضائعة في أوروبا، كثير من المهاجرين يعانون في شتى مجالات حياتهم، الفرنسيون الذين ينحدرون من أصول إفريقية ومن شمال إفريقيا، لا يعاملون كفرنسيين وليس لهم جميع الحقوق".

ولفت إلى أن التظاهرات السابقة كانت لها مطالب نقابية، وصعب على الحكومة الفرنسية حلها إلا بعد 4 أشهر، أما القضية الحالية فلا تستند إلى أي مطالب نقابية، والمشكلة الآن لن تحل حتى لو قامت الحكومة الفرنسية باعتبار الهجوم على مركز تجاري كردي عمل عنصري وغير مقبول، والعمل على حل قضاياهم بشكل دبلوماسي، لأن هناك ضنكًا من المهاجرين، وتخوفًا من أن تكبر كرة الثلج لتصل لباقي المهاجرين، المشكلة ليست ما نشاهده على الشاشة وإنما عنصرية الأوروبيين ضد المهاجرين.

وأردف: "عنصرية الأوروبيين ضد المهاجرين تصل للفرنسيين الذين يحملون الجنسية، لكنهم من أصول إفريقية، المشكلة الحقيقية هي الازدواجية، الأوروبيين محتاجون للمهاجرين وفي نفس الوقت يوجد كره للمهاجرين".

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