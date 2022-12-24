قائد الشرطة الفرنسية لمراسل «القاهرة الإخبارية»: رشقونا بالحجارة فى عيد الميلاد (فيديو)
عاد خالد شقير مراسل قناة القاهرة الإخبارية من فرنسا، لتغطية اشتباكات باريس، رغم إصابته قبل قليل وسط الاشتباكات.
وكشف شقير، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، عن طلب من قائد الشرطة الفرنسية وصفه أنه غريب، قائلًا: "قائد الشرطة الفرنسية طلب مني أن أقوم بتصوير الحجارة والزجاجات الحارقة التي يلقيها المتظاهرون، وقال بأسلوب فيه أسف: هل يمكن يرشقونا بالحجارة ونحن نحتفل اليوم بعيد الميلاد؟ هل هذه هي الهدية؟".
ولفت شقير، إلى أنه كان انتقل من مرسيليا لباريس لنقل الأحداث والتظاهرات، ثم جاءت عمليات الكر والفر والاعتداءات على الشرطة الفرنسية، وقامت الشرطة الفرنسية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وتوجد عشرات الإصابات في الجانبين، تكسير سيارات وممتلكات، منوهًا بأن الشرطة الفرنسية حاولت الحفاظ على هدوء أعصابها، لكنها أجبرت على استخدام العنف وإطلاق القنابل المسيلة للدموع.
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