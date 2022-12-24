السبت 24 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تستنكر الهجوم على قانون قناة السويس: شائعات ومزاعم مغرضة

رقية الهلالي
رقية الهلالي

استنكرت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بسوهاج، حملات التشويه والتشكيك وهجوم بعض الأبواق الإعلامية الإخوانية المأجورة في الخارج على مشروع قانون الحكومة الخاص بإنشاء صندوق هيئة قناة السويس، مؤكدة أن ما يتردد من قوى الشر والظلام، مزاعم مغلوطة ولا تمت للواقع ولحقيقة القانون بصلة.

وقالت النائبة رقية الهلالي في بيان لها اليوم، إن ما تردد من مزاعم  بشأن صندوق هيئة قناة السويس، وإتاحة القانون لبيع أصول القناة، أحاديث مغلوطة وكاذبة تهدف لإشاعة الفوضى والخراب وزعزعة الأمن والاستقرار بالوطن، مشددة على أن مروجي الأكاذيب والشائعات لا يريدون الخير لمصر وشعبها العظيم.

وأوضحت نائبة حماة الوطن، أن القانون والدستور المصري نص في مادته الـ"43 " على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لمصر، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره موردًا متميزًا لمصر، مؤكدة أن الشعب المصري العظيم والدستور والقانون هم من يحمون قناة السويس. 

واختتمت النائبة رقية الهلالي، قائلة: "مشروع قانون هيئة تنظيم قناة السويس، يهدف إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة، لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق الهيئة وتطويره وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظرف استثنائي، مؤكدة أن ما حققته الهيئة بمثابة إنجاز كبير تحقق على الأراضي المصرية.

النائبة المهندسة رقية الهلالي حزب حماة الوطن بسوهاج الأبواق الإعلامية الدستور المصري الشعب المصري

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