السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من أعلى منزله فى محافظة البحيرة

اسعاف
اسعاف

شهد مركز بدر بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى سطح منزله، وانتقل رجال الأمن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وصول" أنس.ف .ى" يبلغ من العمر 5 أعوام مقيم  قرية عين جالوت مركز بدر جثة هامدة إلى المستشفى العام إدعاء سقوط من أعلى سطح المنزل.

وبسؤال أسرة المجنى عليه  أكدت أن سبب الوفاة سقوطه من أعلى المنزل أثناء لهوه ولعبه وتم نقل جثة الطفل إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة. 

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت واقعة مأسوية بمركز أبو المطامير بعد سقوط سيدة من أعلى منزله، وبالفحص تبين مصرع "ش. ع.ف" 20 عامًا إثر اختلال توزانها وسقوطها من أعلى منزلها بمدينة أبو المطامير بالبحيرة وتم نقل، جثة المتوفية إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى ابو المطامير المركزى تحت تصرف النيابة العامة. 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

الإجراءات القانونية اللازمة أسرة المجنى عليه النيابة العامة المستشفى العام اللواء أحمد خلف شرطة النجدة مركز أبو المطامير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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