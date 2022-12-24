تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمام جماهير المارد الأحمر، لما تحظى به المباراة من اهمية كبيرة ، فى ظل بحث الأهلي عن الانتصارات للاستمرار على قمة جدول الدورى المصرى.

وحقق الأهلى الفوز على فاركو بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى الجولة الثامنة بالدورى.

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

يستضيف الأهلي نظيره سموحة فى السابعة من مساء غدًا الأحد 25ـ12ـ2022، على ستاد الأهلى وي السلام، فى ختام مباريات الأسبوع التاسع بالدورى المصري، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت المباراة عبر قناتها أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة ستوديو تحليلى يضم مجموعة من أبرز نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 22 نقطة جمعهم من الفوز فى سبع مباريات والتعادل فى مباراة واحدة أمام فيوتشر، وبفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني فى الجدول.

فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد سبع نقاط، حيث حقق الفريق الساحلى فوزًا واحدا واربع تعادلات، وخسر فى 3 مباريات.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة فى الدورى

يجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الاول بالنادى الأهلى 3 تغييرات على التشكيل الأساسى الذى خاض به مباراة فاركو، حيث يعود محمد عبدالمنعم لقيادة دفاعات المارد الأحمر بدلا من ياسر إبراهيم، كما سيعود محمد شريق لقيادة الهجوم بدلا من سافيو الذى سيعود لمركزه فى وسط الملعب.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سموحة

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى ومحمد هانى فى الدفاع

عمرو السولية واليو ديانج وبرونو سافيو فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم

غيابات الأهلى أمام سموحة فى الدورى

وتشهد صفوف الاهلى غياب عديدة يأتى على رأسها أكرم توفيق الظهير الأيمن والذى تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق بالأمس، وطاهر محمد طاهر وبيرسى تاو للاصابة، وعمار حمدى ومحمد محمود وزياد طارق لرؤية فنية، ومحمود كهربا للإيقاف من قبل الاتحاد الدولي.